جماهير ريال مدريد تعاقب مبابي بعد تجديد عقده مع سان جيرمان

عاقبت جماهير ريال مدريد بطريقتها الخاصة، النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي فضل تجديد عقده مع فريقه باريس سان جيرمان بدلا عن التوقيع للنادي الملكي.

ولوقت طويل، كان من الواضح أن مبابي بصدد الرحيل عن سان جيرمان بنهاية تعاقده في يونيو المقبل، وأنه سيوقع مع ريال مدريد، ولكنه فاجأ الجميع السبت الماضي، بتجديد عقده مع سان جيرمان حتى صيف العام 2025.

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وردت جماهير ريال مدريد على قرار مبابي، بإلغاء متابعتها للنجم الفرنسي على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، عقابا له على "غدره وخيانته" حسب وصفها.

ووفقا لبرنامج "الشيرنغيتو" الإسباني، فإن مبابي خسر 350 ألف متابع لحسابه على شبكة "إنستغرام" منذ إعلان تجديد عقده مع سان جيرمان.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن مشجعي ريال مدريد قرروا التوقف عن متابعة اللاعب الفرنسي، بعد فشل صفقة انتقاله إلى النادي الملكي.

وبحسب تقارير إسبانية، فإن مبابي سيحصل على 50 مليون يورو في الموسم الواحد بعد تجديد عقده مع سان جيرمان، إلى جانب مكافأة توقيع قدرها 100 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك، سيحصل اللاعب الفرنسي على نسبة 100 بالمئة من حقوق الصور الخاصة به.

المصدر: وكالات