لقطة الموسم.. بالوتيلي يسحر عشاق كرة القدم بهدف استثنائي (فيديو)

سحر المهاجم "المشاغب" الإيطالي ماريو بالوتيلي، جماهير كرة القدم بتسجيله لهدف خرافي، خلال مباراة جمعت فريقه أضنة ديمر سبور وغوزتبه (7-0)، ضمن الجولة الـ38 من مسابقة الدوري التركي.

وقدم "السوبر ماريو" إحدى أفضل مبارياته منذ التحاقه بنادي أضنة ديمر سبور، بعدما تمكن من تسجيل خمسة أهداف لوحده في شباك غوزتبه، لكن هدفه الأخير، جعل الجماهير الرياضية تتغنى به.

Mario Balotelli scored this goal today... 🤯😲 pic.twitter.com/awvvwFpjTn — SPORTbible (@sportbible) May 22, 2022

وسجل بالوتيلي هدفه الخامس الأخير في شباك غوزتبه بطريقة مذهلة، حيث قام المهاجم الدولي الإيطالي السابق بمهارة "step over" (تمرير الكرة بين قدميه) عدة مرات أمام مدافع غوزتبه، وبعد أن تخطاه سدد الكرة على طريقة "رابونا" لتسكن الشباك.

وأشعل هذا الهدف مواقع التواصل الاجتماعي وتمت مشاركته على مختلف المنصات، وجذب الكثير من التعليقات التي غلب عليها الإبهار.

ويبلغ بالوتيلي من العمر الآن 31 عاما، وسبق له اللعب مع إنتر، وميلان، ومانشستر سيتي، وليفربول، ونيس، ومارسيليا، إلى جانب عدد آخر من الأندية، لكنه لم يتمكن أبدا من الاستقرار وإظهار مستواه بشكل منتظم بسبب عقليته وسلوكه الخارج دائما عن المألوف.

ويبدو الآن أن المهاجم "المشاغب" قد وجد نفسه في أضنة ديمر سبور، الذي انتقل إليه في صيف العام 2021، وتمكن من تسجيل 18 هدفا في الدوري التركي، ليحتل المركز الثاني في جدول الهدافين، ويساعد فريقه على احتلال المركز التاسع.

المصدر: وكالات