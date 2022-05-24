إبراهيموفيتش يلقي خطابا تاريخيا بعد تتويج ميلان بالدوري الإيطالي (فيديو)

خطف النجم السويدي المخضرم زلتان إبراهيموفيتش، الأنظار في احتفالات نادي ميلان بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي، وألقى خطابا حماسيا أمام زملائه معلنا انطلاق احتفالات تاريخية.

وتوج فريق ميلان بلقب الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، للمرة الأولى منذ العام 2011، بعد فوزه الأحد الماضي بثلاثية نظيفة على مضيفه ساسولو، في الجولة الـ38 الأخيرة من مسابقة الدوري.

وتقمص إبراهيموفيتش دور القائد أمام لاعبي ميلان خلال الاحتفال باللقب داخل غرف خلع الملابس، وألقى خطابا مثيرا، حيث قال "ليقترب الجميع إلى هنا، لا داعي للقلق يا أصدقائي أنا لست هنا لأقول لكم وداعا.. منذ اليوم الأول في الموسم لم يؤمن أي شخص بنا".

وأضاف المهاجم المخضرم (40 عاما): "لكن عندما فهمنا أننا بحاجة للقيام ببعض التضحيات وأن نعاني قليلا ونؤمن ونعمل أصبحنا مجموعة، واستطعنا تحقيق ما حققناه".

وتابع: "أود أن أشكر جميع اللاعبين أتحدث الآن نيابة عن الفريق بأكمله، وأخص بالشكر عددا من أعضاء الفريق ومن بينهم باولو مالديني المدير الرياضي، وريكي مسارا مدير كرة القدم وإيفان غازيديس المدير العام".

وأردف: "أنا فخور بكم جميعا. الآن قدموا لي معروفا: احتفلوا مثل الأبطال، لأن ميلانو ليست وحدها التي تنتمي لنادي إسي ميلان، ولكن إيطاليا بأكملها تنتمي لإسي ميلان".

وأنهى إبراهيموفيتش خطابه بقلب طاولة كانت أمامه قبل أن يطلق "صرخة النصر" معلنا عن انطلاق الاحتفالات بلقب طال انتظاره.

تجدر الإشارة إلى أن عقد إبراهيموفيتش مع ميلان ينتهي بنهاية هذا الموسم، ولم يحدد المهاجم ما إذا كان سيبقى داخل صفوف "الروسونيري" من عدمه في الموسم المقبل.

المصدر: goal.com