عواد يتصدى لركلتي جزاء ويقود الزمالك لنهائي كأس مصر (فيديو)

نجا الزمالك من مفاجآت كأس مصر في كرة القدم وتأهل إلى المباراة النهائية، بفوزه على أسوان 2-1، أمس الاثنين، في نصف النهائي الأول للمسابقة المؤجلة من نسخة موسم 2020–2021.

وتقدم أسوان عن طريق محمد ناجي "جدو"، في الدقيقة 9، وعادل النتيجة للزمالك محمود علاء، في الدقيقة 34، قبل أن يحرز يوسف إبراهيم "أوباما" هدف الفوز في الدقيقة 36.

ورغم فوز الزمالك إلا أن حارسه محمد عواد تصدر المشهد وتصدى لركلتي جزاء في الدقيقتين 55 و75.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية لكأس مصر، التي ستقام في الـ21 من يوليو المقبل.

وينتظر الزمالك في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة نصف النهائي الثاني بين بتروجيت والفائز من مباراة ربع النهائي بين الأهلي وبيراميدز.

المصدر: وكالات