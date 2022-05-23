لاعب مانشستر سيتي ينكر 9 تهم موجهة إليه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

أنكر الفرنسي بنجامان مندي، مدافع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، 9 تهم موجهة إليه بارتكاب اعتداءات جنسية واغتصاب 6 شابات، وذلك أثناء مثوله أمام المحكمة اليوم الاثنين.

ووقف مندي اللاعب البالغ 27 عاما في قفص الاتهام في محكمة "تشستر كراون" وكرر عبارة "غير مذنب"، حيث تم توجيه التهم إليه وقدم التماسات للمرة الأولى.

وأنكر الفرنسي سبع تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي وواحدة بمحاولة اغتصاب، تتعلق بست نساء تقدمن بشكاوى ضده.

وسيمثل أمام هيئة محلفين في 25 يوليو المقبل، مع شريكه في التهمة لويس ساها ماتوري (40 عاما) والذي دفع أيضا ببراءته في كل التهم.

وانضم المدافع الفرنسي إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من نادي موناكو في العام 2017، وخاض مع الفريق الإنجليزي 75 مباراة، إلا أنه عانى من إصابات عدة وتراجع في المستوى.

وخاض الظهير 10 مباريات مع منتخب فرنسا، آخرها في نوفمبر 2019، والذي أوقفه ناديه عن ممارسة اللعبة منذ أغسطس الماضي.

المصدر: (أ ف ب)