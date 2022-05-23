السلوفاكي هامشيك يعتزل كرة القدم دوليا

أعلن قائد منتخب سلوفاكيا السابق ماريك هامشيك، اعتزاله اللعب دوليا عن 34 عاما، وذلك بعد 15 عاما خاض خلالها 135 مباراة دولية.

وقال لاعب وسط طرابزون سبور التركي، اليوم الاثنين في حسابه على موقع "إنستغرام": "لم يكن الأمر سهلا، احتجت لوقت طويل للتفكير، لكنني قررت وضع حد لهذه الفترة الهامة والرائعة في مسيرتي كلاعب كرة قدم".

وأضاف هامشيك الذي أحرز كأس إيطاليا مرتين في 2012 و2014 مع نابولي حيث لعب بين 2007 و2019 "كان مسارا طويلا وجميلا وأنا فخور بذلك".

وكان هامشيك، قاد منتخب سلوفاكيا إلى ثمن نهائي كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا بالإضافة إلى كأس أوروبا 2016 في فرنسا.

وسجل هامشيك 26 هدفا في 135 مباراة مع منتخب بلاده في رقم قياسي محلي لعدد الأهداف والمباريات.

المصدر: وكالات