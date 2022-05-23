بالفيديو.. موقف طريف لوالدة محرز أثناء تتويج "السيتي" بلقب الدوري

تعرضت والدة نجم مانشستر سيتي، الدولي الجزائري رياض محرز، لموقف طريف، خلال احتفال نجلها، بفوز ناديه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وظهرت حليمة محرز، في مقطع فيديو قصير نشره رياض عبر خاصية الستوي في "إنستغرام"، وهي تنادي ابنها الآخر وحيد، لأخذ صورة مع رياض.

ولكن شقيق بطل إنجلترا، أخبر والدته بأنه قد التقط ما يكفي من الصور مع اللاعب ومع الكأس.

ولكن حليمة أصرت على ابنها (وحيد) على التقاط صور أخرى وهو ما جعل الابن ينفعل قليلا حيث قال لوالدته "لقد التقطت الصور لقد التقطها".

وتوج محرز بلقب الدوري الإنجليزي، أمس الأحد، عقب فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا بنتيجة 3-2، في الجولة الـ38 الأخيرة من البريمير ليغ".

المصدر: وكالات