شاهد.. إبراهيموفيتش يحتفل على طريقته بتتويج ميلان بالدوري الإيطالي

احتفل النجم السويدي المخضرم زلتان إبراهيموفيتش على طريقته الخاصة بتتويج فريقه ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتوج فريق ميلان بلقب بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، للمرة الأولى منذ العام 2011، بعد فوزه أمس بثلاثية نظيفة على مضيفه ساسولو، في الجولة الـ38 الأخيرة من مسابقة الدوري.

وظهر إبراهيموفيتش في احتفالات فريقه بلقب "الاسكوديتو"، وهو يدخن السيجار ويسير باتجاه المنصة.

وفي خطوة نبيلة، أهدى إبراهيموفيتش، هذا اللقب، لروح وكيل أعماله مينو رايولا، الذي توفي مؤخرا عن عمر ناهز 54 عاما.

🏆 Zlatan Ibrahimovic celebrating his 32nd trophy at the age of 40 in style! 🦁 pic.twitter.com/cKVaZSct9w — SPORF (@Sporf) May 22, 2022

وينتهي عقد إبراهيموفيتش مع ميلان بنهاية هذا الموسم، ولم يحدد المهاجم ما إذا كان سيبقى داخل صفوف "الروسونيري" من عدمه في الموسم المقبل.

المصدر: وكالات