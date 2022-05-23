أبو تريكة: صلاح تعرض للسرقة هذا الموسم

يعتقد أسطورة الكرة المصرية، محمد أبو تريكة، أن جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، سرقت من مواطنه محمد صلاح، الذي قدم مستويات مميزة مع ليفربول خلال الموسم المنتهي.

وحصد صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022، بعدما تفوق على 7 منافسين أبرزهم صلاح، الذي توج بجائزتي أفضل هداف (23 هدفا) وأفضل صانع أهداف (13 هدفا).

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وقال أبو تريكة في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الأحد: "صلاح هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع ألعاب، ومع احترامي لكيفين دي بروين، سأقول إن جائزة أفضل لاعب سرقت من صلاح".

وأضاف: "دي بروين موهبة كبيرة ولاعب كبير.. جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي تمنح لمن يقدم أداء مميزا على مدار الموسم، لكن دي بروين كان جيدا في نصف موسم فقط".

وأردف أبو تريكة: "صلاح خاض بطولتين مجمعتين وشارك في كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر وأصيب في الفترة الأخيرة، ومع ذلك فقد قدم موسما استثنائيا".

وأكمل: "هذه هي المرة الثالثة التي يحصل فيها صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي، وقد قدم موسما مميزا، ومن الجيد أن صلاح شارك في لقاء وولفرهامبتون (أمس) قبل مباراة ريال مدريد" في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت المقبل.

المصدر: RT