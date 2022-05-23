صلاح يحتفل مع زوجته وابنتيه بعد تتويجه بجائزتين في الدوري الإنجليزي (صور)

احتفل النجم المصري محمد صلاح، مع زوجته وابنتيه، بتتويجه بجائزتي أفضل هداف وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

واستلم النجم المصري الجائزتين عقب نهاية المباراة التي تغلب فيها فريقه على وولفرهامبتون 3-1، أمس الأحد، في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسلم صلاح جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لهداف "البريميرليغ"، بعدما تقاسمها مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، وجائزة أفضل صانع أهداف، بعد مساهمته في تسجيل زملائه في ليفربول لـ13 هدفا.

More assists than anyone else in the #PL!@MoSalah is 2021/22's Castrol Playmaker of the Season ✨ pic.twitter.com/CmPvgMKDW3 — Premier League (@premierleague) May 22, 2022

وظهرت زوجة صلاح، ماجي بالإضافة إلى ابنتيه مكة وكيان في ملعب "أنفيلد"، عقب نهاية مباراة "الريدز" وولفرهامبتون، للاحتفال مع النجم المصري بتتويجه بالجائزتين.

Mohamed Salah with his wife and daughters ❤❤ pic.twitter.com/jAgKmXrksw — M.Salah11 (@fcsalah11) May 22, 2022

ورغم تتويجه بهاتين الجائزتين، فإن فرحة صلاح لم تكتمل بعدما فشل فريقه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الذي خسره بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، الذي قلب تأخره أمام أستون فيلا 0-2 في الجولة الأخيرة إلى فوز بنتيجة 3-2 في ظرف خمس دقائق.

ولدى صلاح فرصة أخرى للتتويج بلقب جديد مع ليفربول، الذي يواجه في الـ28 من الشهر الجاري نادي ريال مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: RT