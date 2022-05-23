الحارس المغربي بونو يدخل تاريخ الدوري الإسباني من أوسع أبوابه

بات المغربي الدولي ياسين بونو، أول حارس مرمى في تاريخ نادي إشبيلية، يحصد جائزة "زامورا"، التي تمنحها رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم لأفضل لاعب في "الليغا".

وتوج بونو بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني لهذ الموسم، بعد تفوقه على حارس ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا.

وتلقت شباك بونو 24 هدفا في 31 مباراة، فيما استقبلت شباك كورتوا 29 هدفا في 36 مباراة.

وبهذا، يخلف الدولي المغربي في الجائزة، السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد، الذي حصل الموسم الماضي على الجائزة الخامسة في مسيرته، ويتربع على صدارة المتوجين بالجائزة، إلى جانب حارسي برشلونة أنتوني رماليتس، وفيكتور فالديز.

وأنهى إشبيلية الموسم بفوزه على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف، وهي المباراة التي لم يشارك فيها بونو، ليحتل الفريق الأندلسي المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: وكالات