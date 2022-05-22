برشلونة ينهي الدوري الإسباني بخسارة جديدة على أرضه

تعرض برشلونة للهزيمة أمام ضيفه فياريال بهدفين نظيفين على أرضية ملعب "كامب نو" يوم الأحد، في ختام الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل ثنائية "الغواصات الصفراء" ألفونسو بيدرازا وموي غوميز في الدقيقتين 41 و55 على الترتيب.

✅ "فياريال" يتفوق على "برشلونة" في الكامب نو في آخر مباريات الموسم الحالي



2⃣ @fcbarcelona_ara المركز الثاني بـ73 نقطة (المشاركة في دوري أبطال أوروبا)

7⃣ @VillarrealCF السابع بـ59 نقطة (المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي)#BarçaVillarreal 0-2 #LiveResultspic.twitter.com/ZsipLXcMDV — LaLiga (@LaLigaArab) May 22, 2022

وبهذه الخسارة، توقف رصيد برشلونة عند 73 نقطة في المركز الثاني متخلفا بـ13 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذي توج بلقب "الليغا" للمرة الـ35 في تاريخه.

وتعرض برشلونة في الدوري هذا الموسم إلى 7 هزائم مقابل 10 تعادلات و21 انتصارا.

في المقابل، رفع فياريال رصيده إلى 59 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: RT