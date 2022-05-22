مانشستر سيتي يتوعد بمعاقبة صاحب واقعة الاعتداء على حارس أستون فيلا (فيديو)

أصدر نادي مانشستر سيتي بيانا رسميا يعتذر فيه من السويدي روبن أولسين حارس أستون فيلا، بسبب الأحداث التي صاحبت نهاية مباراة الفريقين اليوم الأحد.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي اليوم، وذلك بعد أن قلب تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2 على حساب ضيفه أستون فيلا.

وعقب إطلاق الحكم لصافرة نهاية اللقاء، اقتحمت جماهير مانشستر سيتي أرضية ملعب "الاتحاد" احتفالا بالتتويج باللقب، وفي تلك اللحظات تم الاعتداء على أولسين.

وقال مانشستر سيتي في بيانه: "بدأ النادي تحقيقا فوريا في الواقعة، وعند التعرف على هوية المشجع المسؤول، سيتم معاقبته بحظر دخول الملعب لأجل غير مسمى".

Shocking footage has emerged of Aston Villa goalkeeper Robin Olsen being assaulted numerous times whilst leaving the Etihad pitch. pic.twitter.com/yG0XIOAacs — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 22, 2022

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يذكر أن مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، والمرة الرابعة في آخر خمسة مواسم.

المصدر: وكالات