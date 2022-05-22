محمد صلاح يتسلم جائزتي الهداف والأكثر صناعة للأهداف (فيديو)
استلم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول جائزتين رفيعتين عقب نهاية المباراة التي تغلب فيها فريقه على وولفرهامبتون 3-1 في الجولة الختامية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتسلم صلاح جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لهداف "البريميرليغ"، بعدما تقاسمها مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، الذي نال جائزة مماثلة أيضا عقب مواجهة فريقه توتنهام مع نورويتش، وسجل كل من النجمين 23 هدفا في الدوري هذا الموسم.
كما استلم النجم المصري جائزة ثانية لكونه اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في "البريميرليغ" هذا الموسم، برصيد 13 تمريرة حاسمة.
More assists than anyone else in the #PL!@MoSalah is 2021/22's Castrol Playmaker of the Season ✨ pic.twitter.com/CmPvgMKDW3— Premier League (@premierleague) May 22, 2022
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️— Premier League (@premierleague) May 22, 2022
Introducing your 2021/22 #PL Castrol Golden Boot winners...
👏 @MoSalah 🤝 @Sonny7 👏 pic.twitter.com/lXhsQoUeHF
موسم آخر كبير لـ@MoSalah 👏— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 22, 2022
23 هدفًا تُوّج بهم محمد صلاح هدافًا للدوري الإنجليزي الممتاز 👑 pic.twitter.com/2OFDh8tHJf
لا يتوقف عن حصد الجوائز 👏— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 22, 2022
13 تمريرة حاسمة جعلت محمد صلاح أكثر من صنع الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز 👑 pic.twitter.com/Deol2L7k51
المصدر: RT