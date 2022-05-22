محمد صلاح يتسلم جائزتي الهداف والأكثر صناعة للأهداف (فيديو)

استلم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول جائزتين رفيعتين عقب نهاية المباراة التي تغلب فيها فريقه على وولفرهامبتون 3-1 في الجولة الختامية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتسلم صلاح جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لهداف "البريميرليغ"، بعدما تقاسمها مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، الذي نال جائزة مماثلة أيضا عقب مواجهة فريقه توتنهام مع نورويتش، وسجل كل من النجمين 23 هدفا في الدوري هذا الموسم.

كما استلم النجم المصري جائزة ثانية لكونه اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في "البريميرليغ" هذا الموسم، برصيد 13 تمريرة حاسمة.

More assists than anyone else in the #PL!@MoSalah is 2021/22's Castrol Playmaker of the Season ✨ pic.twitter.com/CmPvgMKDW3 — Premier League (@premierleague) May 22, 2022

موسم آخر كبير لـ@MoSalah 👏



23 هدفًا تُوّج بهم محمد صلاح هدافًا للدوري الإنجليزي الممتاز 👑 pic.twitter.com/2OFDh8tHJf — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 22, 2022

لا يتوقف عن حصد الجوائز 👏



13 تمريرة حاسمة جعلت محمد صلاح أكثر من صنع الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز 👑 pic.twitter.com/Deol2L7k51 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 22, 2022

المصدر: RT