ميلان يتوج بطلا للدوري الإيطالي لأول مرة منذ عام 2011

توج فريق ميلان بلقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه ساسولو بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة.

وسجل ثلاثية "" الفرنسي أوليفيه جيرو "هدفين" في الدقيقتين 17 و32، والإيفواري فرانك كيسي في الدقيقة الـ36 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، أنهى ميلان المسابقة بالمركز الأول بعد أن رفع رصيده إلى 86 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن جاره إنتر الذي اكتفى بالوصافة، والذي تغلب بدوره اليوم بثلاثية بيضاء على سمبدوريا.

في المقابل، توقف رصيد ساسولو عند 50 نقطة بالمركز في المركز الـ11 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

وهذا التتويج هو الأول لفريق ميلان منذ عام 2011.

ورفع ميلان عدد ألقابه في الدوري إلى 19 لقبا ليتشارك مع جاره إنتر كثاني أفضل المتوجين بلقب الدوري خلف يوفنتوس صاحب الرقم القياسي بـ36 لقبا.

المصدر: RT