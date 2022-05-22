 
مباشر

فوز بطعم العلقم لفريق ليفربول في ختام الدوري الإنجليزي (فيديو)

الرياضة

فوز بطعم العلقم لفريق ليفربول في ختام الدوري الإنجليزي (فيديو)
AP Jon Super
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t2qk

حقق ليفربول فوزا بطعم الخسارة على ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاجأ وولفرهامبتون أصحاب الأرض بهدف مبكر بعد 3 دقائق فقط على انطلاق المباراة عن طريق البرتغالي بيدرو نيتو.

وأدرك ليفربول التعادل عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الـ24 من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني أضاف ليفربول هدفين عن طريق المصري محمد صلاح وأندرو روبيرتسون في الدقيقتين 84 و89 على الترتيب، لينهي المباراة 3-1.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 92 نقطة ولكنه أنهى الدوري في المركز الثاني بعد مانشستر سيتي (93 نقطة) الذي توج باللقب عقب فوزه على أستون فيلا بنتيجة 3-2.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا