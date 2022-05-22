شاهد أهداف مباراة ليفربول وضيفه وولفرهامبتون

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يستضيف ملعب "أنفيلد" في هذه الأثناء مباراة ليفربول وضيفه وولفرهامبتون ضمن الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاجأ وولفرهامبتون أصحاب الأرض بهدف مبكر بعد 3 دقائق فقط على انطلاق المباراة عن طريق البرتغالي بيدرو نيتو.

وأدرك ليفربول التعادل عن طريق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الـ24 من عمر اللقاء.

ويحتاج ليفربول الوصيف (89 نقطة) للتتويج بلقب الدوري أن يحقق الفوز في مباراة اليوم شريطة تعثر المتصدر مانشستر سيتي (90 نقطة) أمام أستون فيلا.

المصدر: RT