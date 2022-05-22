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السباحة الأسترالية تيتموس تحطم الرقم العالمي لسباق 400 م بفارق أجزاء من الثانية

الرياضة

السباحة الأسترالية تيتموس تحطم الرقم العالمي لسباق 400 م بفارق أجزاء من الثانية
fina1908/twitter
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حطمت السباحة الأسترالية أريارني تيتموس اليوم الأحد الرقم القياسي العالمي لسباق 400 م بفئة السباحة الحرة خلال بطولة بلادها للسباحة.

وتمكنت تيتموس البالغة 21 عاما من إنهاء السباق في المركز الأول خلال 3 دقائق و56.40 ثانية، لتحطم رقم الأمريكية كيتي ليديكي (3 دقائق و56.46 ثانية) الصامد منذ السابع من أغسطس عام 2016 خلال أولمبياد ريو دي جانيرو.

المصدر: rsport.ria.ru

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