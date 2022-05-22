السباحة الأسترالية تيتموس تحطم الرقم العالمي لسباق 400 م بفارق أجزاء من الثانية

حطمت السباحة الأسترالية أريارني تيتموس اليوم الأحد الرقم القياسي العالمي لسباق 400 م بفئة السباحة الحرة خلال بطولة بلادها للسباحة.

وتمكنت تيتموس البالغة 21 عاما من إنهاء السباق في المركز الأول خلال 3 دقائق و56.40 ثانية، لتحطم رقم الأمريكية كيتي ليديكي (3 دقائق و56.46 ثانية) الصامد منذ السابع من أغسطس عام 2016 خلال أولمبياد ريو دي جانيرو.

🚨NEW WORLD RECORD🚨



Ariarne Titmus 🇦🇺 breaks the Women's 400m Freestyle WR with a time of 3:56.40 at the Australian Swimming Championships #swimming#WorldRecordpic.twitter.com/jvIGkUz0Ak — FINA (@fina1908) May 22, 2022

المصدر: rsport.ria.ru