السباحة الأسترالية تيتموس تحطم الرقم العالمي لسباق 400 م بفارق أجزاء من الثانية
fina1908/twitter
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حطمت السباحة الأسترالية أريارني تيتموس اليوم الأحد الرقم القياسي العالمي لسباق 400 م بفئة السباحة الحرة خلال بطولة بلادها للسباحة.
وتمكنت تيتموس البالغة 21 عاما من إنهاء السباق في المركز الأول خلال 3 دقائق و56.40 ثانية، لتحطم رقم الأمريكية كيتي ليديكي (3 دقائق و56.46 ثانية) الصامد منذ السابع من أغسطس عام 2016 خلال أولمبياد ريو دي جانيرو.
🚨NEW WORLD RECORD🚨— FINA (@fina1908) May 22, 2022
Ariarne Titmus 🇦🇺 breaks the Women's 400m Freestyle WR with a time of 3:56.40 at the Australian Swimming Championships #swimming#WorldRecordpic.twitter.com/jvIGkUz0Ak
المصدر: rsport.ria.ru