التونسية جابر تودع بطولة "رولان غاروس" الفرنسية مبكرا (فيديو)

ودعت التونسية أُنس جابر المصنفة سادسة عالميا بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب من الدور الأول بخسارتها أمام البولندية ماغدا لينيت.

وبدأت جابر المباراة بقوة وفازت بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-3، قبل أن تخسر مجموعتين متتاليتين، بواقع 7-6 و7-5، لتحسم النجمة البولندية اللقاء لمصلحتها خلال ساعتين و28 دقيقة.

وهذه الخسارة هي الثانية لجابر أمام لينيت في خمس مواجهات بينهما حتى الآن، والأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

Opening round upset 🤯@MagdaLinette earns her first Top 10 win of the season stunning world No.6 Jabeur 3-6, 7-6(4), 7-5#RolandGarrospic.twitter.com/bm4knpKc9H — Roland-Garros (@rolandgarros) May 22, 2022

وستواجه لينيت في الدور المقبل، الفائزة من مباراة الإيطالية مارتينا تريفيزان والبريطانية هاريت دارت.

المصدر: rsport.ria.ru