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جبلة السوري يتغلب على الأنصار اللبناني بهدف قاتل في كأس الاتحاد الآسيوي

الرياضة

جبلة السوري يتغلب على الأنصار اللبناني بهدف قاتل في كأس الاتحاد الآسيوي
AFCCup/twitter
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تغلب فريق جبلة السوري على نظيره الأنصار اللبناني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم.

ويدين جبلة بالفضل في الفوز لنجمه حسين جويد الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عندما كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة وبالتحديد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الفوز، جمع فريق جبلة أول ثلاث نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى أمام السيب العماني 1-0.

في المقابل، توقف رصيد الأنصار عند نقطة واحدة جمعها من تعادله في الجولة الماضية مع الكويت الكويتي بنتيجة 1-1.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى تغلب الكويت على السيب بنتيجة 2-1. 

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي الأنصار مع السيب، وجبلة مع الكويت.

ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق حاصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

- ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الثانية:

1- الكويت الكويتي برصيد 4 نقاط.

2- السيب العماني برصيد 3 نقاط.

3- جبلة السوري برصيد 3 نقاط.

4- الأنصار اللبناني برصيد نقطة واحدة.

المصدر: RT

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