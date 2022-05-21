لايبزيغ يتوج بكأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

توج لايبزيغ بطلا لكأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على فرايبورغ في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم السبت، بركلات الترجيح 4-2 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وافتتح فرايبورغ باب التسجيل في الدقيقة الـ19 عن طريق ماكسيميليان إيغيستين.

وتلقى لايبزيغ ضربة موجعة في الدقيقة الـ57 بطرد لاعبه مارسيل هالستينبيرغ، ليضطر لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي تمكن لايبزيغ من إدراك التعادل عن طريق نجمه الفرنسي كريستوفر نكونكو في الدقيقة 76.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق لايبزيغ بنتيجة 4-2.

وسبق لفريق لايبزيغ الوصول إلى نهائي كأس ألمانيا مرتين عامي 2019 و2021، لكنه فشل في انتزاع اللقب أمام بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند على التوالي، قبل أن يعوضه في النهائي الثالث اليوم.

في المقابل، فشل فريق فرايبورغ في التتويج بلقب كأس ألمانيا في وصوله الأول في تاريخه لنهائي المسابقة.

المصدر: RT