 
مباشر

مبابي يتألق ويسجل "هاتريك" في أمسية تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

الرياضة

مبابي يتألق ويسجل
AP Michel Spingler
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t2ln

حقق باريس سان جيرمان فوزا عريضا بخماسية نظيفة على ضيفه ميتز في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".

وسجل كيليان مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 24 و28 و50، فيما تكفل بالهدفين الآخرين البرازيلي نيمار (د.31) والأرجنتيني أنخيل دي ماريا (د.67).

ولعب ميتز بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ58 بعد طرد لاعبه المالي بوبكر تراوري لتلقيه الإنذار الثاني.

وسبق انطلاق اللقاء إعلان القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان تجديد عقد مبابي مع الفريق لغاية عام 2025.

كما شهدت المباراة ظهور دي ماريا للمرة الأخيرة بقميص سان جيرمان بعد انتهاء عقده مع الفريق عقب 7 مواسم قضاها ضمن أسوار الفريق الباريسي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا