مبابي يتألق ويسجل "هاتريك" في أمسية تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

حقق باريس سان جيرمان فوزا عريضا بخماسية نظيفة على ضيفه ميتز في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".

وسجل كيليان مبابي ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 24 و28 و50، فيما تكفل بالهدفين الآخرين البرازيلي نيمار (د.31) والأرجنتيني أنخيل دي ماريا (د.67).

ولعب ميتز بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ58 بعد طرد لاعبه المالي بوبكر تراوري لتلقيه الإنذار الثاني.

وسبق انطلاق اللقاء إعلان القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان تجديد عقد مبابي مع الفريق لغاية عام 2025.

نهاية آخر مباريات الموسم بأجمل طريقة! 🔚



نراكم قريباً في حديقة الأمراء! ❤️💙#PSGFCM I 5-0 pic.twitter.com/Cx2HiEdldu — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) May 21, 2022

كما شهدت المباراة ظهور دي ماريا للمرة الأخيرة بقميص سان جيرمان بعد انتهاء عقده مع الفريق عقب 7 مواسم قضاها ضمن أسوار الفريق الباريسي.

المصدر: RT