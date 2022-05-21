روبين قازان يودع الدوري الروسي الممتاز بعد تلقيه هدفا قاتلا في اللحظات الأخيرة (فيديو)

هبط فريق روبين قازان إلى الدرجة الأولى بعد خسارته أمام ضيفه أوفا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ30 والأخيرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ودخل الفريقان أرضية الملعب لمحاولة الهروب من شبح الهبوط، وكان التعادل يكفي فريق روبين للمحافظة على آماله في البقاء ضمن دوري الأضواء، فيما يحتاج أوفا للفوز فقط.

وبدأ روبين المباراة بشكل مثالي عندما تقدم في النتيجة عن طريق نجمه فيتالي ليساكوفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة الـ37.

وبعد 9 دقائق على انطلاق الشوط الثاني أدرك أوفا التعادل عن طريق فلاديسلاف كاميلوف.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي خطف أوفا نقاط المباراة الثلاث بتسجيله الهدف الثاني عن طريق الكولومبي ديلان أورتيس.

وسنحت فرصة ذهبية لفريق روبين لإدراك التعادل من ركلة جزاء، ولكن ليساكوفيتش أهدرها في الدقيقة الـ13 من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع أوفا رصيده إلى 30 نقطة ليصعد إلى المركز الـ14 فيما تراجع روبين (29 نقطة) بعد الهزيمة إلى المركز الـ15.

وتهبط ثلاث فرق إلى دوري الدرجة الأولى، هي: الفريقان صاحبا المركز الأخيرين (15 و16) بالإضافة إلى الفريق الخاسر في مباراة البقاء ضمن الدوري الممتاز والتي تجمع في وقت لاحق بين صاحبي المركزين 13 و14.

وبذلك تأكد هبوط روبين قازان وأرسنال تولا صاحبي المركزين 15 و16 على الترتيب.

فيما سيلتقي في المباراة الفاصلة لتحيد الفريق الهابط الثالث صاحبا المركزين 13 و14 وهما خيمكي وأوفا.

يذكر أن زينيت سان بطرسبورغ ضمن تتويجه مبكرا بلقب الدوري الروسي الممتاز قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

Final Standings of #RPL Season 2021/22



Where is your team? pic.twitter.com/JH3FGxAVp3 — Russian Premier Liga (@premierliga_en) May 21, 2022

وتوج زينيت باللقب للمرة الرابعة على التوالي، والثامنة في تاريخه، مقلصا الفارق إلى لقبين فقط بينه وبين سبارتاك موسكو حامل الرقم القياسي بـ10 ألقاب.

المصدر: RT