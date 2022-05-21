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والدة مبابي ترد على صحفي هاجم نجلها بسبب ريال مدريد

الرياضة

والدة مبابي ترد على صحفي هاجم نجلها بسبب ريال مدريد
AP Christophe Ena
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نفت فايزة العماري، والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، حدوث أي اتفاق مع ريال مدريد الإسباني.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع الفريق الباريسي بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وأكدت تقارير صحفية عالمية، أن مبابي قرر تجديد عقده مع سان جيرمان، لمدة 3 مواسم، بعد فترة طويلة من الشد والجذب.

وهاجم الصحفي الفرنسي فريدريك هيرميل، النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد تراجعه عن اتفاقه مع ريال مدريد.

وكتب هيرميل، عبر حسابه في "تويتر": "في كرة القدم هناك من يحترمون وعودهم، وبعدها هناك مبابي".

وقامت والدة مبابي، بالرد على هيرميل، حيث قالت: "سيدي هيرميل، حينما لا نعلم شيئا فإننا نصمت، أبدا لم يكن هناك اتفاق".

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وانضم مبابي لسان جيرمان، قادما من موناكو في صيف 2017، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 180 مليون يورو، قبل أن يضمه النادي الباريسي بصورة نهائية.

المصدر: وكالات

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