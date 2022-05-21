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هل يتحول كوتينيو بنظر جماهير ليفربول من "خائن" إلى "بطل" في أمسية حسم اللقب؟

الرياضة

هل يتحول كوتينيو بنظر جماهير ليفربول من
Legion-Media Lynne Cameron
صورة أرشيفية للنجم البرازيلي فيليب كوتينيو بقميص ليفربول
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يحمل البرازيلي فيليب كوتينيو نجم فريق أستون فيلا، آمال وأحلام جماهير فريقه الأسبق ليفربول، لإسقاط المتصدر مانشستر سيتي في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الجولة الأخيرة من "البريميرليغ" غدا الأحد، يحل أستون فيلا ضيفا على المتصدر مانشستر سيتي (90 نقطة)، فيما يستضيف ليفربول الوصيف (89 نقطة) فريق وولفرهامبتون في ذات التوقيت.

وتأمل جماهير ليفربول في تعثر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في لقاء الغد، سواء بالتعادل أو الخسارة، مع فوز "الريدز" على وولفرهامبتون، للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعول جماهير ليفربول على أسطورتها ستيفن جيرارد الذي يتولى مهمة تدريب أستون فيلا حاليا، بالإضافة إلى كوتينيو الذي تتمنى جماهير "الريدز" أن ينجح في هز شباك مانشستر سيتي في مباراة الغد.

واعترف كوتينيو في مقابلة صحفية أنه تلقى في الفترة الأخيرة الكثير من الرسائل المشجعة من جماهير ليفربول مضمونها أن "الفريق بحاجة أهدافه مرة ثانية".

وكان عدد كبير من جماهير ليفربول، قد اتهموا كوتينيو بالخيانة، بسبب إصراره الكبير على مغادرة الفريق في عام 2018 للانضمام إلى برشلونة الإسباني. ولكن في حال تمكن كوتينيو من المساهمة في تعثر مانشستر سيتي وتتويج ليفربول باللقب فسيتحول النجم البرازيلي خلال 90 دقيقة من خائن إلى بطل عند أنصار "الريدز".

المصدر: RT

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