هل يتحول كوتينيو بنظر جماهير ليفربول من "خائن" إلى "بطل" في أمسية حسم اللقب؟

يحمل البرازيلي فيليب كوتينيو نجم فريق أستون فيلا، آمال وأحلام جماهير فريقه الأسبق ليفربول، لإسقاط المتصدر مانشستر سيتي في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الجولة الأخيرة من "البريميرليغ" غدا الأحد، يحل أستون فيلا ضيفا على المتصدر مانشستر سيتي (90 نقطة)، فيما يستضيف ليفربول الوصيف (89 نقطة) فريق وولفرهامبتون في ذات التوقيت.

وتأمل جماهير ليفربول في تعثر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في لقاء الغد، سواء بالتعادل أو الخسارة، مع فوز "الريدز" على وولفرهامبتون، للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعول جماهير ليفربول على أسطورتها ستيفن جيرارد الذي يتولى مهمة تدريب أستون فيلا حاليا، بالإضافة إلى كوتينيو الذي تتمنى جماهير "الريدز" أن ينجح في هز شباك مانشستر سيتي في مباراة الغد.

واعترف كوتينيو في مقابلة صحفية أنه تلقى في الفترة الأخيرة الكثير من الرسائل المشجعة من جماهير ليفربول مضمونها أن "الفريق بحاجة أهدافه مرة ثانية".

We need you one more time. @Phil_Coutinhopic.twitter.com/7akLBQHLOg — The Anfield Talk (@TheAnfieldTalk) May 20, 2022

وكان عدد كبير من جماهير ليفربول، قد اتهموا كوتينيو بالخيانة، بسبب إصراره الكبير على مغادرة الفريق في عام 2018 للانضمام إلى برشلونة الإسباني. ولكن في حال تمكن كوتينيو من المساهمة في تعثر مانشستر سيتي وتتويج ليفربول باللقب فسيتحول النجم البرازيلي خلال 90 دقيقة من خائن إلى بطل عند أنصار "الريدز".

فيليب كوتينيو (لاعب الفيلا): "تلقيت عدة رسائل من مشجعي ليفربول لكني لم انظر لها على أية حال. تركيزي هو على المباراة الوحيدة التي لدينا". pic.twitter.com/xKMNGmXtXm — شبكة ليفربول (@LFC4Ar) May 21, 2022

المصدر: RT