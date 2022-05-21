بالفيديو.. لاعب سعودي يثير تفاعلا بسلة "استعراضية" أمام قطر

نجح السعودي مرزوق المولد، بإشعال احتفال استثنائي عقب فوز منتخب بلاده أمام المنتخب القطري بفضل تسجيله لرمية استعراضية،الجمعة، ضمن مباريات دورة الألعاب الرياضية الخليجية 2022.

وفي الثواني الأخيرة لنهاية المباراة والنتيجة تشير لتقدم المنتخب الأخضر 51-44، استلم المولد الكرة بهجمة مرتدة وسدد الكرة للخلف على حدود القوس بطريقة استعراضية مميزة أثارت احتفالات واسعة في صفوف أفراد المنتخب السعودي وجماهيره.

مرزوق المولد مع نهاية المباراة 🔥👀 pic.twitter.com/3bNItts4ft — الاتحاد السعودي لكرة السلة | Saudi Basketball (@sbfksa) May 20, 2022

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وأثارت لقطة اللاعب السعودي تفاعلا واسعا على "تويتر"، إذ شبه بعض المغردين لقطته بتسديدات اللاعب الأمريكي الشهير ونجم نادي "غولدن ستيت ووريورز"، ستيفن كاري.

وانتهت المباراة بتفوق المنتخب السعودي على حساب العنابي 53-44، بعد أن احتسبت سلة المولد بنقطتين فقط كون قدمه كانت داخل القوس لحظة تسديد الكرة في السلة.

المصدر: الاتحاد السعودي لكرة السلة\Saudi Basketball