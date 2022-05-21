تقارير: مبابي سيدفع مبلغا كبيرا لريال مدريد إذا جدد عقده مع باريس

أكدت العديد من المصادر الموثوقة أن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي تراجع عن قراره بشأن انتقاله إلى صفوف ريال مدريد، وموافقته على تجديد تعاقده مع العملاق الباريسي.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن ريال مدريد لم يكتف فقط بالاتفاق الشفهي مع مبابي من أجل الانتقال إلى صفوف الملكي.

وسبق وعقد ريال مدريد اتفاقا مع مبابي من أجل الانتقال إلى صفوف النادي الإسباني، في صفقة انتقال حر، ولكن دون توقيع أي عقود.

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وذكرت الإذاعة الإسبانية، فإن أحد الأشخاص المقربين من بيئة كيليان مبابي قد وقع على وثيقة اتفاق مع ريال مدريد، من أجل أن يضمن النادي الإسباني انتقال اللاعب إلى صفوفه.

وتضمن هذه الوثيقة الموقعة بين الطرفين، وجود شرط جزائي كبير، يدفعه كيليان مبابي في حال إخلال اللاعب باتفاقه مع الملكي وعدم الانتقال إلى صفوفه.

ويرتبط مبابي، مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد يمتد حتى نهاية الصيف الجاري، على أن يعلن بشكل رسمي قراره بشأن مستقبله يوم الأحد المقبل.

المصدر: "وكالات"