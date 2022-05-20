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"المثلية والكحول"... أمير قطر يطالب باحترام ثقافة بلاده خلال كأس العالم 2022

الرياضة

AP Michael Sohn
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قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده لن تمنع أحدا من الحضور لمشاهدة كأس العالم 2022 لكنه طالب جميع القادمين باحترام ثقافة الشعب القطري.

وأوضح آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "نؤكد أننا لن نمنع أي شخص من القدوم إلى بلدنا والاستمتاع بكرة القدم، ونتوقع من الجميع احترام ثقافتنا".

وكان قد أثير جدل واسع في أوروبا قبل أشهر حول قوانين قطر بشأن المثلية الجنسية بالإضافة إلى قضية المشروبات الكحولية في مناطق المشجعين.

وقد قال الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022، ناصر الخاطر، في تصريحات لشبكة CNN: "قطر دولة مضيافة وبنفس الوقت دولة محافظة. نحترم عادات وتقاليد الشعوب وسنوفر لهم سبل الراحة وستكون هذه المشروبات (الكحولية) موجودة في أماكن مخصصة لهذه الأغراض".

أما حول المثلية الجنسية، فقال الخاطر: "مجددا قطر دولة مضيافة لكن لدينا عاداتنا وتقاليدنا مثل ما ستحترم قطر عادات وتقاليد الضيوف من الدول المختلفة أيضا نحن نعتقد أن من واجب الضيوف والزوار أثناء كأس العالم احترام عاداتنا وتقاليدنا في المنطقة".

المصدر: وكالات

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