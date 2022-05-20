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الوليد بن طلال يمنح مكافأة لنادي الفيحاء بعد فوزه بكأس ملك السعودية

الرياضة

الوليد بن طلال يمنح مكافأة لنادي الفيحاء بعد فوزه بكأس ملك السعودية
AFP GIUSEPPE CACACE
رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال
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أعلن الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، عن منحه مكافأة مالية ضخمة لنادي الفيحاء، بعد ‏تتويجه بكأس ملك السعودية على حساب نظيره الهلال.‏

وقال الوليد عبر حسابه في "تويتر" إنه سيمنح الفيحاء مبلغ مليون ريال سعودي مكافأة للتتويج.

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وتوج فريق الفيحاء بكأس ملك السعودية بعد فوزه في نهائي المسابقة على الهلال بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1 بعد انتهاء المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وخطف الفيحاء أول لقب لكأس الملك في تاريخه، بينما فشل الهلال بالتتويج بلقبه العاشر في المسابقة.

المصدر: RT

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