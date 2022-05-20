توزيع الجوائز الفردية في الدوري الإيطالي.. الأفضل في كل مركز (صور)

كشفت رابطة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة عن أفضل لاعب بكل مركز في الموسم الجاري من "الكالتشيو" قبل يومين على نهايته.

وحصل الفرنسي مايك ماينان، حارس مرمى ميلان، على جائزة أفضل حارس.

ســــوبــــــر مـــايــــنـــان 🦅



بفضل تصدياته المذهلة، ودفاعه عن عرين الروسونيري 🧤



مايك ماينان هو أفضل حارس في #الدوري_الإيطالي 💎 هذا الموسم 👏#الكالتشيوpic.twitter.com/latXqgNfSx — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) May 20, 2022

فيما توج بجائزة أفضل مهاجم تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو والذي يتصدر ترتيب الهدافين هذا الموسم برصيد 27 هدفا.

هـــــــــداف لا يمكن إيــقــافــه ⚽️✋



تشيرو إيموبيلي هو أفضل مهاجم في #الدوري_الإيطالي 💎 هذا الموسم 🔝💥#الكالتشيو | @ciroimmobilepic.twitter.com/zcp5gvvTQY — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) May 20, 2022

وفي خط الوسط، اختارت رابطة الدوري الإيطالي لاعب إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، أفضل لاعب في هذا المركز.

مزيج رائع من المهارة، الذكاء، والقوة 🧠💫



مارسيلو بروزوفيتش هو أفضل لاعب خط وسط في #الدوري_الإيطالي 💎 هذا الموسم 🥇#الكالتشيوpic.twitter.com/kZE7hO9lFb — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) May 20, 2022

كما وقع الاختيار على صخرة دفاع تورينو، البرازيلي جليسون بريمير كأفضل مدافع.

صلابة دفاعية ليس لها مثيل 🧱💪



جليسون بريمير هو أفضل مدافع في #الدوري_الإيطالي 💎 هذا الموسم 🔝#الكالتشيوpic.twitter.com/SNzKk6Ov5z — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) May 20, 2022

وجائزة أفضل لاعب واعد تحت 23 عاما فاز بها نجم نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين.

❇️ Ha trascinato il @sscnapoli a suon di gol con l'esperienza di un veterano: @victorosimhen9 è il Miglior Under 23 di questa #SerieATIM💎#WeAreCalciopic.twitter.com/OlDN4ipJTB — Lega Serie A (@SerieA) May 20, 2022

المصدر: RT