توزيع الجوائز الفردية في الدوري الإيطالي.. الأفضل في كل مركز (صور)
كشفت رابطة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة عن أفضل لاعب بكل مركز في الموسم الجاري من "الكالتشيو" قبل يومين على نهايته.
وحصل الفرنسي مايك ماينان، حارس مرمى ميلان، على جائزة أفضل حارس.
ســــوبــــــر مـــايــــنـــان 🦅— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) May 20, 2022
بفضل تصدياته المذهلة، ودفاعه عن عرين الروسونيري 🧤
مايك ماينان هو أفضل حارس في #الدوري_الإيطالي 💎 هذا الموسم 👏#الكالتشيوpic.twitter.com/latXqgNfSx
فيما توج بجائزة أفضل مهاجم تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو والذي يتصدر ترتيب الهدافين هذا الموسم برصيد 27 هدفا.
هـــــــــداف لا يمكن إيــقــافــه ⚽️✋— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) May 20, 2022
تشيرو إيموبيلي هو أفضل مهاجم في #الدوري_الإيطالي 💎 هذا الموسم 🔝💥#الكالتشيو | @ciroimmobilepic.twitter.com/zcp5gvvTQY
وفي خط الوسط، اختارت رابطة الدوري الإيطالي لاعب إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، أفضل لاعب في هذا المركز.
مزيج رائع من المهارة، الذكاء، والقوة 🧠💫— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) May 20, 2022
مارسيلو بروزوفيتش هو أفضل لاعب خط وسط في #الدوري_الإيطالي 💎 هذا الموسم 🥇#الكالتشيوpic.twitter.com/kZE7hO9lFb
كما وقع الاختيار على صخرة دفاع تورينو، البرازيلي جليسون بريمير كأفضل مدافع.
صلابة دفاعية ليس لها مثيل 🧱💪— الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) May 20, 2022
جليسون بريمير هو أفضل مدافع في #الدوري_الإيطالي 💎 هذا الموسم 🔝#الكالتشيوpic.twitter.com/SNzKk6Ov5z
وجائزة أفضل لاعب واعد تحت 23 عاما فاز بها نجم نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين.
❇️ Ha trascinato il @sscnapoli a suon di gol con l'esperienza di un veterano: @victorosimhen9 è il Miglior Under 23 di questa #SerieATIM💎#WeAreCalciopic.twitter.com/OlDN4ipJTB— Lega Serie A (@SerieA) May 20, 2022
المصدر: RT