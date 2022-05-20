 
مباشر
عاجل
سويسرا.. حريق يوقف حركة الإقلاع والهبوط بمطار جنيف (فيديو)

توزيع الجوائز الفردية في الدوري الإيطالي.. الأفضل في كل مركز (صور)

الرياضة

توزيع الجوائز الفردية في الدوري الإيطالي.. الأفضل في كل مركز (صور)
Legion-Media Alessandro Garofalo
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t2co

كشفت رابطة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة عن أفضل لاعب بكل مركز في الموسم الجاري من "الكالتشيو" قبل يومين على نهايته.

وحصل الفرنسي مايك ماينان، حارس مرمى ميلان، على جائزة أفضل حارس.

فيما توج بجائزة أفضل مهاجم تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو والذي يتصدر ترتيب الهدافين هذا الموسم برصيد 27 هدفا.

وفي خط الوسط، اختارت رابطة الدوري الإيطالي لاعب إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، أفضل لاعب في هذا المركز.

كما وقع الاختيار على صخرة دفاع تورينو، البرازيلي جليسون بريمير كأفضل مدافع.

وجائزة أفضل لاعب واعد تحت 23 عاما فاز بها نجم نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا