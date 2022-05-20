مصر.. الأهلي يطلب رسميا إعادة مباراته مع البنك الأهلي

أرسل الأهلي المصري اليوم الجمعة خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي جرت الأربعاء الماضي ضمن الجولة الـ19 من الدوري المحلي.

وقال الأهلي في خطابه أنه استند في شكواه إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالفا نصوص قانون كرة القدم وبروتوكول VAR الموجود لدى جميع اتحادات وحكام العالم من منظمة "IFAB" المسؤولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته.

🚨🚨الأهلي يطلب من اتحاد الكرة رسميًا إعادة مباراته مع البنك الأهلي🦅 pic.twitter.com/itC4gnwsVL — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 20, 2022

وأكد الأهلي في طلبه أن "تدخل حكم الفيديو في أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر ترتب عليه إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرمان الفريق من فوز مستحق، فدفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين".

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل من دون أهداف.

وكان الحكم أمين عمر قد ألغى هدفا سجله محمود وحيد لاعب الأهلي، بدعوى خطأ ارتكبه المدافع رامي ربيعة في تنفيذ ركلة حرة أدت للهدف.

ويحل الأهلي في المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة ولديه 4 مباريات مؤجلة.

المصدر: وكالات