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رسميا.. بوروسيا دورتموند يعلن انفصاله عن مدربه

الرياضة

رسميا.. بوروسيا دورتموند يعلن انفصاله عن مدربه
Legion-Media
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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني انفصاله عن مدربه ماركو روز بعد انتهاء الموسم الحالي 2021-2022.

وفي بيان رسمي، أعلن دورتموند، اليوم الجمعة، انفصاله عن مدربه بعد اجتماع مع إدارة النادي، والذي شهد وجود كل من هانز فاتسكه، المدير التنفيذي للنادي، مايكل زورك، المدير الرياضي للفريق الألماني.

وجاء في بيان دورتموند: "بعد اجتماع تحليلي مكثف يوم الخميس مع إدارة النادي، قرر دورتموند الانفصال عن مدربه ماركو روز ويتمنى له التوفيق في ما هو قادم".

وكان ماركو روز تولى مهمة تدريب "أسود فيستفاليا" شهر يوليو الماضي قبل بداية الموسم الحالي ليحقق المركز الثاني باالدوري الألماني مع الفريق.

وتابع البيان: "أيضا مساعد المدرب، الكسندر زيكلر وكذلك رينيه ماريتش، والمدرب البدني، باتريك إيبينبيرجر، سيرحلون عن الفريق، ويود النادي أيضا أن يشكرهم على العمل الذي قاموا به والتزامهم خلال موسم 2021-22”.

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وأضاف بيان أسود فيستفاليا: "سيجري بوروسيا دورتموند محادثات حول تكوين الجهاز الفني المستقبلي للفريق في الأيام المقبلة".

يذكر أن العملاق الألماني خرج خالي الوفاض هذا الموسم، حيث أنه فشل في الفوز بالدوري الألماني، وودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، بالإضافة إلى الخروج من الدوري الأوروبي في ملحق دور الستة عشر أمام نادي رينجرز، مع توديعه لكأس ألمانيا من دور الستة عشر على يد سانت باولي.

المصدر: "وكالات"

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