ميلان على مشارف التتويج بلقب الدوري الإيطالي الأول منذ عام 2011
يقف ميلان على مشارف إحراز لقب الدوري الايطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2011 عندما يحل ضيفا على ساسولو بعد غد الأحد ضمن الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة.
ويتصدر ميلان (83 نقطة) بفارق نقطتين عن جاره إنتر الوصيف، ويتفوق عليه في المواجهات المباشرة بينهما هذا الموسم (تعادلا 1-1 في المرحلة الـ12، وفاز ميلان 2-1 في المرحلة الـ24)، وبالتالي يكفي "الروسونيري" التعادل في مباراته الأخيرة لضمان اللقب، ومعادلة إنتر في عدد الألقاب في المسابقة (19) كثاني أفضل المتوجين باللقب خلف يوفنتوس صاحب الرقم القياسي بـ36 لقبا.
التحضيرات مستمرة: بكامل القوة، والتركيز، وبكثير من الشغف للفوز 🔥— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) May 19, 2022
برعاية: @BitMEX#ساسولو_ميلان | #ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/Ht2ETekcaO
وحقق ميلان سلسلة من الانتصارات اللافتة في الأمتار الأخيرة وتحديدا خارج ملعبه ضد فيورنتينا ولاتسيو وفيرونا قبل أن يتفوق على أتالانتا بهدفين نظيفين على أرضه في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة.
❤️ ميلان العشق 🖤#ميلان_أتالانتا | #ميلان_دائمًاpic.twitter.com/BEMjhuDhyn— اي سي ميلان عربي (@acmilanar) May 16, 2022
في المقابل، يستقبل إنتر ميلان بطل الموسم الماضي فريق سمبدوريا في الجولة النهائية، وسيقاتل "النيراتزوري" حتى الثواني الأخيرة على أمل فوزه، وخسارة ميلان أمام ساسولو، ليحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي.
المصدر: أ ف ب