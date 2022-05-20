ميلان على مشارف التتويج بلقب الدوري الإيطالي الأول منذ عام 2011

يقف ميلان على مشارف إحراز لقب الدوري الايطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2011 عندما يحل ضيفا على ساسولو بعد غد الأحد ضمن الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة.

ويتصدر ميلان (83 نقطة) بفارق نقطتين عن جاره إنتر الوصيف، ويتفوق عليه في المواجهات المباشرة بينهما هذا الموسم (تعادلا 1-1 في المرحلة الـ12، وفاز ميلان 2-1 في المرحلة الـ24)، وبالتالي يكفي "الروسونيري" التعادل في مباراته الأخيرة لضمان اللقب، ومعادلة إنتر في عدد الألقاب في المسابقة (19) كثاني أفضل المتوجين باللقب خلف يوفنتوس صاحب الرقم القياسي بـ36 لقبا.

وحقق ميلان سلسلة من الانتصارات اللافتة في الأمتار الأخيرة وتحديدا خارج ملعبه ضد فيورنتينا ولاتسيو وفيرونا قبل أن يتفوق على أتالانتا بهدفين نظيفين على أرضه في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة.

في المقابل، يستقبل إنتر ميلان بطل الموسم الماضي فريق سمبدوريا في الجولة النهائية، وسيقاتل "النيراتزوري" حتى الثواني الأخيرة على أمل فوزه، وخسارة ميلان أمام ساسولو، ليحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي.

المصدر: أ ف ب