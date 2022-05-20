 
مباشر

بعد اعتدائه على مشجع.. الاتحاد الإنجليزي ينوي التحقيق مع فييرا (فيديو)

الرياضة

بعد اعتدائه على مشجع.. الاتحاد الإنجليزي ينوي التحقيق مع فييرا (فيديو)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t2aq

يعتزم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فتح تحقيق مع باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس، لاعتدائه على مشجع في ملعب جوديسون بارك.

وأظهرت لقطات تلفزيونية، المدرب الفرنسي وهو يقوم بضرب مشجع بعدما اقتحمت جماهير إيفرتون، الملعب عقب انتهاء مباراة جمعت الفريقين، وحقق فيها الأخير الفوز بنتيجة 3-2، ليضمن البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إقرأ المزيد
صلاح ينافس على جائزة جديدة في إنجلترا
صلاح ينافس على جائزة جديدة في إنجلترا

ولاحق فييرا، المشجع الذي ضربه في الملعب، ولم يرغب في التعليق على الأمر خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة.

وقال فييرا: "ليس لدي ما أقوله في هذا الشأن".

ولا تعد هذه الواقعة الوحيدة هذا الأسبوع في ملاعب كرة القدم الإنجليزية، حيث قام مشجع بالاعتداء على قائد شيفيلد يونايتد، بيلي شارك، وتسبب له في جروح احتاجت لخضوعه لإجراء غرز.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا