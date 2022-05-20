"اليويفا" يدرس نقل السوبر الأوروبي عام 2023 من مدينة قازان الروسية

ذكرت شبكة ESPN الرياضية العالمية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" يدرس إمكانية نقل مباراة السوبر الأوروبي العام المقبل من مدينة قازان الروسية.

وسبق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن حرم مدينة سان بطرسبورغ الروسية من استضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مبررا قراره بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في تعد صارخ على حرمة مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة الذي تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة.

ونقل "اليويفا" نهائي "التشامبيونزليغ" لعام 2022 إلى العاصمة الفرنسية باريس في ذات الموعد المحدد سابقا في الـ28 من مايو الجاري على أرضية "ستاد دو فرانس".

УЕФА рассматривает варианты переноса Суперкубка Европы 2023 года из Казани, пишут СМИhttps://t.co/UUV27GFF5jpic.twitter.com/S2ZQsFQKOY — РИА Новости Спорт (@rsportru) May 20, 2022

واختار "اليويفا" في مارس 2020 ملعب "قازان أرينا" في مدينة قازان الروسية لاستضافة نهائي كأس السوبر الأوروبي لعام 2023.

يذكر أن كأس السوبر الأوروبي يلعب سنويا بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي عن الموسم المنصرم.

المصدر: rsport.ria.ru