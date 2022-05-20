هالاند يوزع هدايا ثمينة على لاعبي دورتموند قبل رحيله للسيتي

قدم المهاجم النرويجي الدولي، إيرلينغ هالاند، ساعات ثمينة إلى أصدقائه في بروسيا دورتموند كهدايا وداع، قدرت قيمتها بنحو نصف مليون يورو، قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الجمعة، أن هالاند الذي انتقل إلى مانشستر سيتي، اعتبارا من الموسم المقبل، اشترى لزملائه في الفريق الألماني، هدايا بنحو 500 ألف يورو.

وأشارت إلى أن المهاجم النرويجي اشترى 33 ساعة روليكس، لزملائه اللاعبين، قيمة كل منها 10 آلاف يورو، ونقش على كل منها إهداء خاصا.

وأضافت الصحيفة أن هالاند لم ينس مدربي دورتموند، بل اشترى لهم 20 ساعة أوميغا، تقدر قيمة كل منها بـ 6 آلاف يورو.

وأوضحت أن الهدايا وصلت إلى مركز تدريب دورتموند في سيارتين، مع صورة لهالاند مرتديا بدلة، ويقدم كأسا هدية وهو يبتسم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافق هالاند البالغ 21 عاما، على الانتقال إلى بطل إنجلترا، ضمن صفقة طويلة الأمد، قدرت تقارير قيمتها بأكثر من 300 مليون يورو.

المصدر: "وكالات"