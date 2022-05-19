مدرب ميلان يتسلم جائزة خاصة قبل مباراة حسم لقب الدوري الإيطالي

توج ستيفانو بيولي مدرب فريق ميلان الإيطالي البالغ 56 عاما، بجائزة أفضل مدرب في "الكالتشيو" خلال مايو الجاري، بعد المستوى الكبير الذي ظهر به "الروسونيري".

وذكر الموقع الرسمي للدوري الإيطالي، أن بيولي سيتسلم جائزة مدرب الشهر، قبل انطلاق مباراة ميلان المقبلة أمام ساسولو ضمن الجولة الـ38 والأخيرة من المسابقة الأحد المقبل.

الميستر بيولي هو مدرب الشهر في #الدوري_الإيطالي 💎 عن شهر مايو 2022 👏#الكالتشيو — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) May 19, 2022

ولعب ميلان 3 مباريات خلال شهر مايو، حقق فيها الفوز جميعا، وسجل 6 أهداف واستقبل هدفا واحدا، بينما حافظ على نظافة شباكه في مناسبتين.

ويتصدر "الروسونيري" جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن جاره إنتر ميلان صاحب الوصافة.

ويكفي ميلان التعادل في مباراة الأخيرة للتتويج بلقب "الكالتشيو" الغائب عن خزائنه منذ عام 2011.

المصدر: وكالات