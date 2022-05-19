"الشطرنج" تصبح مادة دراسية إلزامية في مدارس جورجيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم الجورجية اليوم الخميس، إدراج مادة "الشطرنج" كإحدى المواد الدراسية الإلزامية في المدارس بداية من العام المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار اتخذ لتطوير التفكير التحليلي والمنطقي والنقدي ومهارات حل المشكلات العملية لدى أطفال المدارس.

وبدأت وزارة التربية والتعليم الجورجية بالتخطيط لتنظيم دورات في الصيف المقبل لتهيئة وتدريب الكادر المطلوب ليكون جاهزا لتعليم الطلاب "الشطرنج" بداية العام الدراسي المقبل للصفوف الابتدائية الأول والثاني والثالث.

Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели принял решение сделать шахматы обязательным предметом в общеобразовательных школах республики. pic.twitter.com/wO0J46geq0 — Актуальный Мир (@WorldActually) May 19, 2022

المصدر: iz.ru