 
مباشر

"الشطرنج" تصبح مادة دراسية إلزامية في مدارس جورجيا

الرياضة

Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t237

أعلنت وزارة التربية والتعليم الجورجية اليوم الخميس، إدراج مادة "الشطرنج" كإحدى المواد الدراسية الإلزامية في المدارس بداية من العام المقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار اتخذ لتطوير التفكير التحليلي والمنطقي والنقدي ومهارات حل المشكلات العملية لدى أطفال المدارس.

وبدأت وزارة التربية والتعليم الجورجية بالتخطيط لتنظيم دورات في الصيف المقبل لتهيئة وتدريب الكادر المطلوب ليكون جاهزا لتعليم الطلاب "الشطرنج" بداية العام الدراسي المقبل للصفوف الابتدائية الأول والثاني والثالث.

المصدر: iz.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا