جيرارد بيكيه يحسم مستقبله مع برشلونة

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس، أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة البالغ 35 عاما، متمسك بالبقاء في صفوف الفريق الكتالوني لموسم إضافي واحد على الأقل.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن بيكيه أبلغ إدارة النادي بأنه يعتزم الوفاء بعقده، ومقتنع بنجاحه في هذه المرحلة الجديدة تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

💪 Piqué está seguro de que la lesión no le pasará factura y está muy motivado con esta nueva etapa de Xavi



✍ @gbsanshttps://t.co/NL0GCAGk0T — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 19, 2022

وأضافت الصحيفة أن الهدف الأول لبيكيه هو التعافي من الإصابة التي تعرض لها في بداية شهر مايو الجاري، واتخذ بالاتفاق مع الطاقم الطبي قرارا بالتوقف عن اللعب حتى تختفي الآلام تماما.

وأشار التقرير، إلى أن بيكيه مقتنع بقدرته على التغلب على مشاكله البدنية، والاستعداد في فترة التحضير قبل الموسم المقبل بكامل طاقته، ليكون جزءا من الفريق في الموسم المقبل.

ويرتبط بيكيه بعقد مع برشلونة حتى صيف 2024، وكان قد صرح سابقا: "إذا رأيت أنني أفقد أهميتي أو لست في المستوى المطلوب، فلا مشكلة لدي في الرحيل مبكرا".

المصدر: وكالات