تفاصيل مثيرة في عرض باريس سان جيرمان لمبابي

كشف تقرير إعلامي إسباني، عن تفاصيل جديدة متعلقة بعرض باريس سان جيرمان للنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده هذا الصيف.

ووفقا للمعلومات الواردة من البرنامج الإسباني "El Chiringuito TV"، فإن العرض يتضمن اختياره للمدرب الجديد بدلا من الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وأضاف المصدر أن باريس سان جيرمان منح مبابي حق اختيار اللاعبين الذين يريد التعاقد معهم، فضلا عن العرض المالي الموجود على الطاولة.

وأبدى باريس سان جيرمان إستعداده لمنح مبابي راتب قدره 50 مليون يورو سنويا، ومكافأة توقيع قيمتها 100 مليون يورو، ونسبة 100% من حقوق صورته.

🚨 EXCLUSIVA @EduAguirre7🚨



💣"El PSG le ha OFRECIDO a MBAPPÉ ser el 'DUEÑO' de todo el PROYECTO"💣 pic.twitter.com/LZW06nlDfF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 19, 2022

🚨 PSG have offered Kylian Mbappé to be the OWNER of their sporting project:



👉 They’ll allow him to change coaches

👉 Decide on the players he wishes

👉 Including the HUGE economic offer that is on the table



(Source: @elchiringuitotv) pic.twitter.com/ZJ4CjS2Ih5 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 19, 2022

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وأوضح البرنامج أنه لا أحد في غرفة تبديل ملابس سان جيرمان، يعرف قرار كيليان مبابي حتى الآن.

وكان اللاعب الفرنسي كشف مؤخرا أنه سيحسم قراره النهائي بشأن مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر:"وكالات"