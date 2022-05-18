الاتحاد الأمريكي لكرة القدم يساوي أجور منتخبي السيدات والرجال

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في بيان رسمي يوم الأربعاء، أن أعضاء منتخبي كرة القدم للسيدات والرجال سيتلقون أجورا متساوية بموجب اتفاقية تفاوضية جماعية "تاريخية".

وقالت رئيسة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم سيندي بارلو كون: "هذه لحظة تاريخية حقا. لقد غيّرت هذه الاتفاقيات اللعبة إلى الأبد هنا في الولايات المتحدة، ولديها القدرة على تغيير اللعبة في جميع أنحاء العالم".

وتجعل هذه الخطوة الاتحاد الأمريكي للعبة الأول في العالم الذي يساوي في الجوائز الممنوحة جراء المشاركة في كأس العالم بين منتخبي الرجال والسيدات.

وقال الاتحاد الأمريكي إن شروط الاتفاق الجديد تشمل "تعويض متساو في جميع المسابقات، بينها كأس العالم، وإدخال نفس آلية تقاسم العائدات التجارية لكلا الفريقين".

In a historic accomplishment, U.S. Soccer, @USMNT and @USWNT have come together to agree to new collective bargaining agreements that will run through 2028 and achieve true equal pay – including equalization of World Cup prize money. — U.S. Soccer (@ussoccer) May 18, 2022

ورأت قائدة منتخب سيدات الولايات المتحدة بيكي ساوربرون إن "الإنجازات التي تحققت في الاتفاقية التفاوضية الجماعية تشكل شهادة على الجهود المذهلة التي تبذل من قبل لاعبات المنتخب الأمريكي للسيدات داخل وخارج الملعب".

وأملت في أن تكون الاتفاقية "بمثابة أساس للنمو المستمر لكرة القدم النسائية، سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج".

وفي فبراير الماضي، كسب منتخب السيدات دعوى قضائية حصل بموجبها على تعويض بقيمة 24 مليون دولار بالإضافة إلى تعهد من الاتحاد الوطني للعبة بمساواة الأجور مع منتخب الرجال.

وشكلت قضية المساواة والجوائز المالية لكأس العالم جزءا كبيرا من الدعوى التي رفعها المنتخب الأمريكي للسيدات في عام 2019 عقب تتويجه باللقب العالمي، والذي اتهم فيها الاتحاد بـ"الرفض بعناد" المساواة في الرواتب مع منتخب الرجال.

ونصت الاتفاقية على توزيع 22 مليون دولار على اللاعبات، بينما تم تخصيص مليوني دولار في حساب خاص من أجل مساعدتهن "في أهدافهن بعد انتهاء مسيرتهن والجهود الخيرية المتعلقة بكرة القدم للسيدات والفتيات".

وأشارت الدعوى القضائية في العام 2019 إلى التناقض في الجوائز المالية لكأس العالم للمنتخبين في 2014 و2015. إذ حصل منتخب الرجال على 5.375 مليون دولار لبلوغه الدور ثمن النهائي في البرازيل، فيما حصل نظيره للسيدات على 1.725 مليون دولار لفوزه باللقب في كندا.

المصدر: أ ف ب