شاهد أهداف المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي

يستضيف ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية الإسبانية في هذه الأثناء المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي بين آينتراخت فرانكفورت الألماني وغلاسكو رينجرز الإسكتلندي.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح غلاسكو باب التسجيل في الدقيقة الـ57 عن طريق النيجيري جو أريبو.

وأدرك آينتراخت التعادل عن طريق نجمه الكولومبي رافائيل بوري في الدقيقة الـ69 من عمر اللقاء.

فرانكفورت يعيد المباراة إلى نقطة الصفر 🔥



من تتوقع أن يتوج بلقب الدوري الأوروبي؟ 🏆#الدوري_الأوروبي#فرانكفورت_رينجرزpic.twitter.com/3UXJb19Zjw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 18, 2022

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

المصدر: RT