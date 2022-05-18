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شاهد أهداف المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي

الرياضة

شاهد أهداف المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي
AP Manu Fernandez
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يستضيف ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية الإسبانية في هذه الأثناء المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي بين آينتراخت فرانكفورت الألماني وغلاسكو رينجرز الإسكتلندي.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح غلاسكو باب التسجيل في الدقيقة الـ57 عن طريق النيجيري جو أريبو.

وأدرك آينتراخت التعادل عن طريق نجمه الكولومبي رافائيل بوري في الدقيقة الـ69 من عمر اللقاء.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 ليلجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

المصدر: RT

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