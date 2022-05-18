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رسميا.. تقليص عدد سباقات موسم الفورمولا واحد لهذا العام

الرياضة

رسميا.. تقليص عدد سباقات موسم الفورمولا واحد لهذا العام
Gettyimages.ru Clive Rose
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أعلن منظمو سباقات بطولة العالم لسيارات الفورمولا واحد في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، تقليص عدد سباقات الموسم الحالي من 23 سباقا إلى 22 سباقا.

وذكر البيان أن جدول مسابقات فورمولا 1 لعام 2022 سيصبح الآن 22 سباقا بدلا من 23 سباقا، بعد أن تم اتخاذ قرار بعدم استبدال السباق في مدينة سوتشي الروسية والذي كان مقررا بين 23 و25 سبتمبر المقبل وتم إلغاؤه بسبب العملية العسكرية الروسية لتحرير دونباس.

المصدر: formula1.com

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