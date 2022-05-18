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خاتشانوف يودع بطولة ليون الفرنسية للتنس (فيديو)

الرياضة

خاتشانوف يودع بطولة ليون الفرنسية للتنس (فيديو)
Legion-Media Patrick Cannaux
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خسر الروسي كارين خاتشانوف أمام السلوفاكي أليكس مولتشان بمجموعتين نظيفتين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الدور الثاني لبطولة ليون الفرنسية لكرة المضرب.

وتمكن اللاعب السلوفاكي من حسم المواجهة لمصلحته بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-2 و7-6، خلال ساعة واحدة و31 دقيقة.

وسيواجه مولتشان في الدور المقبل من البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، الأرجنتيني فيدريكو كوريا الفائز بدوره على الإسباني بابلو كارينو بوستا بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-5 و6-3.

المصدر: rsport.ria.ru

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