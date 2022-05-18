خاتشانوف يودع بطولة ليون الفرنسية للتنس (فيديو)

خسر الروسي كارين خاتشانوف أمام السلوفاكي أليكس مولتشان بمجموعتين نظيفتين في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الدور الثاني لبطولة ليون الفرنسية لكرة المضرب.

وتمكن اللاعب السلوفاكي من حسم المواجهة لمصلحته بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-2 و7-6، خلال ساعة واحدة و31 دقيقة.

Sorpresa en Lyon😧



Alex Molcan vuelve a dar la nota en Lyon y elimina a Karen Khachanov en 2da ronda, por 6-2 y 7-6 pic.twitter.com/NjUjMH1gS9 — Iván Aguilar (@ivabianconero) May 18, 2022

وسيواجه مولتشان في الدور المقبل من البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون يورو، الأرجنتيني فيدريكو كوريا الفائز بدوره على الإسباني بابلو كارينو بوستا بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-5 و6-3.

Emotional scenes for @fedeecoria 🇦🇷



He gets his biggest career win by ranking, defeating World No. 17 Carreno Busta 7-5 6-3 at #OpenParc! pic.twitter.com/OZimcCTPop — Tennis TV (@TennisTV) May 18, 2022

المصدر: rsport.ria.ru