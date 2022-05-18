 
مباشر

توقيف 5 من مشجعي آينتراخت الألماني في إسبانيا بتهمة الشغب قبل نهائي الدوري الأوروبي

الرياضة

توقيف 5 من مشجعي آينتراخت الألماني في إسبانيا بتهمة الشغب قبل نهائي الدوري الأوروبي
AP Angel Fernandez
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1oz

أعلنت الشرطة الإسبانية أنها اعتقلت خمسة مشجعين لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني في مدينة إشبيلية التي تستضيف مساء اليوم الأربعاء المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي.

وتم اعتقال مشجعي فرانكفورت الخمسة بعدما اشتبكوا مع المشجعين الإسكتلنديين وأفراد الشرطة الإسبان حوالي منتصف الليل في وسط المدينة.

يذكر أن النهائي سيجمع آينتراخت وغلاسكو رينجرز الإسكتلندي في تمام الساعة 22:00.

وأضافت الشرطة أن أنصار فرانكفورت ألقوا الحجارة والطاولات من الحانات وأطلقوا قنابل مضيئة على جماهير رينجرز وعلى أفراد الشرطة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة.

وتم وضع أكثر من خمسة آلاف من أفراد الأمن في حالة تأهب بالمدينة الواقعة جنوبي إسبانيا حيث توقعت السلطات وصول ما يصل إلى 150 ألف مشجع، معظمهم لا يحمل تذاكر.

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا