عائلة مبابي ترد على تصريحات رئيس برشلونة

كشفت عائلة الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، عن حقيقة تصريحات خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بشأن مطالب النجم الفرنسي بعقده الجديد.

وكان خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أدلى ببعض التصريحات حول عملية مبابي، والذي ارتبط لفترة قصيرة بالتوقيع لنادي برشلونة والذي قال عنه رئيس البلوغرانا : "لن نفكر أبدا في التعاقد مع لاعب يطلب راتب سنوي قدره 50 مليون يورو".

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وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في نهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الان.

وأوضح فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن مبابي يريد بعض الوقت ليعلن قراره النهائي، وربما مسألة أيام.

في الوقت ذاته، ووفقا للحساب الرسمي لرومانو عبر "فيسبوك"، فإن عائلة مبابي أنكرت تصريحات لابورتا بشأن الراتب السنوي الذي يريده اللاعب.

وبأنها قالت: "لم تكن هناك أبدا أية مفاوضات بين برشلونة لابورتا مع مبابي".

وسبق وأن أكد مبابي قبل أيام، أنه حسم قراره بشأن وجهته الجديد، وسيعلن عن ذلك قريبا.

المصدر: "وكالات"