6 مطالب "عاجلة" للأهلي المصري من "الكاف" قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا

وجه النادي الأهلي المصري لكرة القدم، عدة مطالب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد تحديد موعد ومكان المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

وكشفت إدارة الأهلي عن 6 مطالب وجهتها إلى "الكاف" قبل مواجهة نهائي المسابقة القارية أمام الوداد المغربي.



وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، قال فيه إنه وجه هذا الخطاب بعد أن علمت "لجنة إدارة الأزمة" برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، موعد وملعب المباراة النهائية، عبر الحسابات الرسمية لـ"كاف"، على الرغم من عدم تلقي النادي أي خطابات رسمية في هذا الشأن حتى الآن.



وجاءت طلبات النادي الأهلي من "الكاف" على النحو التالي:

🚨🚨6 مطالب عاجلة للأهلي من «كاف» في اجتماع لجنة الأزمة برئاسة الخطيب pic.twitter.com/NFhagtdM8t — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 17, 2022

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1. المطالبة بتحديد المعايير الخاصة بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال منها (تحديد سعة الاستاد الذي ستقام عليه المباراة – تخصيص نسبة 50% من هذه السعة لجماهير النادي الأهلي….) لإرساء العدالة بين طرفي اللقاء. وأن النادي سوف يقوم بسداد كامل قيمة التذاكر من كل الفئات والدرجات، بما فيها المقصورة الرئيسية المخصصة للأهلي وجماهيره. وذلك وفقا لأسعار التذاكر التي ينتظر النادي إبلاغه بها من قبل "كاف" بشكل عاجل.



2. المطالبة بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للنادي الأهلي (نصف سعة الاستاد) على جماهيره فقط. وأن يقوم "كاف" بالتأكيد والإلزام للجهات المسؤولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك.



3. المطالبة بتوفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة الأهلي وجماهيره التي سوف تصاحب الفريق طوال الرحلة. والتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الإفريقي والدولي، والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين داخل الملعب.



4. المطالبة بالتأكيد على حصول جماهير الأهلي على تأشيرات السفر، وبعدد نصف سعة الاستاد الذي تقام عليه المباراة. والأخذ في الحسبان ضيق الوقت، والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر.



5. المطالبة بإسناد إدارة المباراة المشار إليها لطاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة، وألا يكون من بين هذا الطاقم من تسبب أداؤه من قبل في أي أزمات أو احتجاجات في مسابقات "كاف" المختلفة.



6. المطالبة بضرورة الاستعانة بطاقم تقنية الـ"VAR" من أوروبا، أسوة بما تم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. لا سيما أن الفائز من هذه المباراة سوف يمثل القارة الإفريقية في بطولة العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي منافسه الوداد المغربي مساء يوم 30 مايو الجاري في المباراة النهائية للبطولة القارية.

المصدر: twitter/AlAhly