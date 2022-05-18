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بعد خسارة الزمالك.. قرارات صادمة من مرتضى منصور

الرياضة

بعد خسارة الزمالك.. قرارات صادمة من مرتضى منصور
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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضي منصور، عدم خوض مباريات الفريق في مسابقة الدوري على استاد القاهرة مرة أخرى، مشيرا إلى أنه توجه للجهات المعنية بطلب بهذا الشأن.

وكان مجلس إدارة الزمالك حصل أيضا على موافقة النادي المالك لإستاد بترو سبورت لإقامة المباريات على أرضه، إلا أن الوزير أبلغ الإدارة أن الجهات المعنية ورابطة الأندية رفضوا هذا الأمر. 

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية:"طلبنا تغيير استاد القاهرة، واستاد الدفاع الجوي وبتروسبورت وافقا، ولكن لا أعرف من الذي لا يوافق على نقل مبارياتنا".

وتابع: "قررنا عدم استكمال الدوري على ملعب استاد القاهرة، من حقي اختيار ملعبي، الأهلي اختار ملعب السلام، وبيراميدز اختار الدفاع الجوي، كل ناد يختار ملعبه، أنا اخترت ملعبين القاهرة والدفاع الجوي".

وواصل: "الأهلي يلعب في استاد السلام، وأنا أختار أن ألعب المباريات في الدور الثاني بكل أدب في بتروسبورت أو الدفاع الجوي، وسالم الشامسي قال لي اعتبر الدفاع الجوي ملعبك، وبترو سبورت وافقوا".

واستكمل: "أرسلت لرابطة الأندية ورفضوا، وفي حال تصميمهم على ذلك لن ألعب في استاد القاهرة، هل الرياضة فيها عناد؟ هل سألعب في هذا الاستاد رغمًا عني؟، هذا ليس ملعبي".

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كما قرر مرتضى منصور رئيس النادي إيقاف مستحقات جميع اللاعبين بسبب تراجع النتائج.

وأعلن منصور قراره: "تم إيقاف مستحقات لاعبي الزمالك لنهاية الموسم، كنت سأصرف لهم مبلغًا ولكن أوقفته".

وتعرض فريق الزمالك لخسارة مريرة على أرضه أمام ضيفه "طلائع الجيش" بهدف دون مقابل الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبهذه الهزيمة، توقف رصيد الزمالك عند 41 نقطة في صدارة جدول ترتيب فرق الدوري المصري.

وهذه الخسارة الثانية على التوالي للزمالك، بعد خسارته في الجولة الماضية على نفس الملعب أمام ضيفه "إنبي" بهدفين نظيفين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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