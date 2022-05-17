ليفربول يواصل الضغط على المتصدر مانشستر سيتي والحسم يتأجل إلى الجولة الأخيرة

قلب ليفربول تأخره بهدف أمام مضيفه ساوثهامبتون إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق ناثان ريدموند في الدقيقة الـ13، قبل أن يقلب ليفربول الطاولة رأسا على عقب بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق الياباني تاكومي مينامينو والكاميروني جويل ماتيب 27 و67 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في المركز الثاني إلى 89 نقطة ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع المتصدر مانشستر سيتي قبل جولة واحدة على نهاية موسم "البريميرليغ".

Minamino scores a 𝐦𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞 goal to keep Liverpool’s title hopes alive 🎯



(via @NBCSportsSoccer)pic.twitter.com/AKzJ3UvmCM — B/R Football (@brfootball) May 17, 2022

وكان مانشستر سيتي ينتظر خسارة مطارده ليفربول في مباراة اليوم لضمان لقب الدوري قبل خوض الجولة الأخيرة ولكن "الريدز" أشعل الصراع على اللقب الذي سيحسم في الثانية الأخيرة من عمر الدوري الأحد المقبل.

المصدر: RT