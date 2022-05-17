ترودو: دعوة منتخب إيران لكرة القدم إلى كندا فكرة غير حكيمة

قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إن المواجهة الكروية الودية الشهر المقبل بين منتخب بلاده ونظيره الإيراني فكرة غير حكيمة.

ويستضيف المنتخب الكندي نظيره الإيراني في الـ5 من يونيو المقبل على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر ضمن استعدادت المنتخبين لكأس العالم بكرة القدم "قطر 2022".

وقال ترودو اليوم الثلاثاء: "إنه اختيار الاتحاد الكندي لكرة القدم.. أعتقد أنها لم تكن فكرة جيدة للغاية دعوة فريق كرة القدم الإيراني هنا إلى كندا. ولكن هذا شيء سيتعين على المنظمين شرحه".

Justin Trudeau says a soccer friendly between Canada and Iran is not a very good idea, and is something organizers will need to explain. pic.twitter.com/kOQr7dSu7o — 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) May 17, 2022

ولم يرد الاتحاد الكندي لكرة القدم على الفور على طلب للتعليق.

وتم إسقاط رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752 في 8 يناير 2020، بعد دقائق من إقلاعها من طهران بصاروخ أرض-جو إيراني.

وتقول الحكومة الكندية إن 55 مواطنا كنديا و30 مقيما دائما كانوا من بين 176 شخصا لقوا حتفهم.

وقالت الحكومة الفيدرالية إن أولوية كندا "هي البحث عن إجابات والسعي لتحقيق العدالة من خلال محاسبة إيران والسعي للحصول على تعويضات، مع الاستمرار في تزويد أسر الضحايا وأحبائهم بالدعم الذي يحتاجون إليه".

المصدر: أ ب